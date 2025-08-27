[8.27 天皇杯準々決勝](埼玉)※19:00開始主審:池内明彦副審:浜本祐介、安藤康平<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 5 長友佑都DF 24 アレクサンダー・ショルツDF 30 岡哲平DF 44 エンリケ・トレヴィザンMF 10 東慶悟MF 18 橋本拳人MF 27 常盤亨太MF 28 野澤零温MF 40 マルコス・ギリェルメFW 19 マルセロ・ヒアン控えGK 13 波多野豪DF 3 森重真人DF 32 土肥幹太DF 6 バングーナガンデ佳史扶MF 33 俵積田晃太M