27日、東京地検特捜部が強制捜査に乗り出したのは、現役国会議員の事務所だった。日本維新の会​・石井章参議院議員（8月8日 両院議員総会）：それでは国会議員団代表選挙を始めます。まず国会議員団の規約を確認させていただきます。日本維新の会の会合で司会役を務めていた、石井章参議院議員の事務所に捜査のメスが入った。勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国から給与を不正に受け取っていた疑いが浮上した。