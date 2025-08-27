[8.27 天皇杯準々決勝](レモンS)※19:00開始主審:御厨貴文副審:淺田武士、中澤涼<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 46 バウマンDF 2 加藤大育DF 16 高野遼DF 28 小笠原佳祐DF 54 綿引康MF 4 島川俊郎MF 6 徳永裕大FW 11 武藤雄樹FW 14 高木彰人FW 15 前田泰良FW 97 藤沼拓夢控えGK 31 猪瀬康介DF 20 山内琳太郎DF 36 中塩大貴MF 17 竹内崇人MF 24 杉本蓮MF 27 西山拓実MF 8 大迫塁FW 22 福井和樹FW 23 加藤拓己監督シュタルフ