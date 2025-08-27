最近はバリバリ働く女性が多いですが、そんなシゴデキ女子を妬む男性もいるようです。嫌味を言ってきたり仕事の邪魔をしてきたりと、そのやり方は陰湿そのもの。そんな男性社員をバッサリ斬ることができるのも、シゴデキ女子の魅力だったりします。今回は、シゴデキ女子を妬む男性社員をぶった斬った話をご紹介いたします。「仕事で結果も出せないくせに」「家の用事で1週間程度、仕事を休んだことがあって、久しぶりに出社すると