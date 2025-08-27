県内では3000メートル級の山でも、そして里地でも相次ぐクマの目撃情報。さらには農作物を食い荒らされる被害も出ていて、私たちの生活を脅かすクマの出没に不安が広がっています。多くの登山者の間を悠々と歩く1頭のクマ。 撮影者「行け行け行け。こっち来るなよ。来るな来るな」これは先週、標高3026メートルの北アルプス乗鞍岳の山頂付近で撮影された映像です。撮影した人によりますと、当時、付近にいた登山者