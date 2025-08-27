８月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス、前回マイナス３４＝ロンドン為替 ８月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス３２と前回マイナス３４から小幅に回復した。前回のマイナス４６からマイナス３４ほどではないが、これで２か月連続の上昇となった。 GBP/USD1.3438GBP/JPY198.91EUR/GBP0.8623