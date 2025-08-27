◇パ・リーグ日本ハム―西武（2025年8月27日ベルーナＤ）日本ハムの山崎福也投手（32）が3回0/3でマウンドを降りた。3回2失点でマウンドを降りた5月24日の楽天戦に次ぐ早い回でのKO劇となった。2点リードで迎えた3回、渡部聖に同点2ランを浴びた。4回も先頭のネビンに左中間への二塁打を浴び、無死一、三塁から長谷川に中前へ勝ち越し適時打を浴びたところで、新庄監督はベンチを出て投手交代を告げた。山崎福は日