ドル円一時１４８．０８レベル、先週末以来の大台乗せ＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は148.00付近の売りをこなして、一時148.08レベルまで高値を伸ばした。148円台での取引は、先週末８月２２日以来。 USD/JPY148.02