絢香が9月3日に約2年ぶり通算8枚目となるオリジナルアルバム『Wonder!』をリリースすることを記念し、8月30日・9月6日・9月13日と3週連続で絢香のYouTube公式チャンネルからライブ映像作品をプレミア公開する。第1弾として公開されるのは、2014年に日本武道館で開催され、ピアノ・ギター・ストリングス17名・パーカッション1名と豪華編成で奏でた＜にじいろTour 3-STAR RAW 二夜限りの Super Premium Live＞。第2弾では2016年に大