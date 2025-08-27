◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2025年8月27日ほっともっと神戸）オリックス杉本が特大のバックスクリーン弾だ。0―5とされ迎えた2回先頭の打席。種市の初球スライダーを完璧にとらえてバックスクリーンへ運んだ。「打ったのはスライダーです。少し上がりすぎかなと思ったんですが、なんとか入ってくれてよかったです」この日球場ではイチロー氏の米殿堂入りを記念したMLBによる特別企画「51WITNESSESOFGREATNES