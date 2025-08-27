江戸時代から300年続く富山の秋の風物詩、「おわら風の盆」が来月1日から始まります。地元の富山市八尾町では練習が熱を帯びています。哀調を帯びた胡弓の音色。富山市八尾町では、おわらを踊る11の町内で、地元の人たちの本番を前にした練習が連日行われています。このうち上新町では今月22日から全体での練習が始まっています。きのうは午後7時半ごろから歌や三味線、胡弓を担当する地方と踊り子など120人あまりが練習に励みまし