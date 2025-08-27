◇プロ野球パ・リーグ 西武-日本ハム(27日、ベルーナドーム)日本ハムの山粼福也投手が4回途中で降板しました。今季18試合目の先発となった山粼投手は初回を三者凡退、2回は一人ランナーを出しますがダブルプレーで切り抜け、無失点とします。しかし2点をもらった3回、先頭にヒットを打たれると、9番・渡部聖弥選手にチェンジアップをとらえられ、同点の2ランホームランを許しました。さらに4回、先頭から3連打で勝ち越