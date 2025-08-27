ビデオリサーチは27日、「タレントイメージ調査」25年7月度の結果を発表した。人気度トップ20では、男性タレントはサンドウィッチマンが盤石の人気で14連覇。2位はドジャース大谷翔平、3位はドラマ「キャスター」で主演した阿部寛がランクインした。女性タレントは綾瀬はるかが通算20回目の1位を獲得。2位は長澤まさみ、3位は新垣結衣。NHK朝ドラ「あんぱん」に主演している今田美桜が8位で初のトップ10入りとなった。人気度の差分