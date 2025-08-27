柏崎刈羽原発の再稼働に関して、自民党県連の幹部は27日に武藤経済産業大臣らと面会し、再稼働に伴う「経済的なメリット」などの実現を求めました。 自民党県連の幹部は27日午後、東京・霞が関の経済産業省で武藤大臣に要望書を手渡しました。要望では「企業誘致などの経済的メリット」のほか、原発近くの自治体に財政支援する「電源三法交付金」と「原発立地特措法」の対象地域を拡大するよう訴えました。 ■武藤容治経済産