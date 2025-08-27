テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２６日に放送された。この日はウエストランド・井口浩之の「このメンツなら勝てる」格付け。井口が勝てるはずだと思う芸人たちを集め、世間のランキングを予測した。テーマは「権力に屈しなさそうな男」。井口と、モグライダー・ともしげ、コロコロチキチキチキペッパーズ・ナダルらで競い合った。普段から井口と親交の深い、ともしげは「この話ばっかなんですよ。井口くんって。とにかく