チアリーディングのジャパンカップ日本選手権は２８日に東京・国立代々木第一体育館で開幕し、自由演技ディビジョン１高校の部で梅花高（大阪）が２０１９年以来の日本一を狙う。１月の全日本高校選手権で、高校生では史上初めて空中で３回転するトリプル３基を成功させて６大会ぶりに優勝。今大会でも優勝候補に挙がっている。熨斗香里監督は「トリプルを増やすのか、完成度を求めるのか、最後まで悩むと思います。完成したも