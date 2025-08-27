全国の小学生は約５８１万人で、３６年連続で過去最少を更新したことが、文部科学省が２７日に発表した２０２５年度の学校基本調査（速報値）でわかった。調査は毎年度５月１日時点の小中高校や大学などの在学状況をまとめている。児童生徒らの国籍は問わない。今年度は小学生が５８１万２３７９人（前年度比約１２万９０００人減）、中学生は３１０万５３０７人（同約３万６０００人減）で、高校生は２８７万３６２８人（同約