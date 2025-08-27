ドラマ『ちはやふる-めぐり-』で折江懸心役を演じる藤原大祐さんがRayに登場！今回は、藤原さんに「お仕事についてのアレコレ」をインタビューしました。仕事に対する考え方や、これから挑戦してみたい役どころなど、藤原さんの内面に迫る貴重なアンサーをぜひチェックしてみて♡藤原大祐の素顔が知りたい！ときに俳優、ときにシンガーソングライターとして自分を表現している藤原大祐くんが美しいお顔で大好きな餃子やラーメ