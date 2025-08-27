俳優座は２７日、俳優・可知靖之（かち・やすゆき）さんと児玉泰次（こだま・たいじ）さんが老衰のため亡くなったことを発表した。可知さんは７月１０日、児玉さんは５月７日に死去。可知さんが９１歳、児玉さんが８２歳だった。葬儀は、ともに近親者のみの密葬ですでに執り行われたという。可知さんは１９３３年９月１７日生まれ。東京都出身。早稲田大卒。養成所９期生で、１９６０年に俳優座に入団した。大河ドラマには「元