第一屋製パンは、こだわりのあんこがたっぷり詰まった「感動あんぱん」シリーズの秋限定商品「感動あんぱん 栗入りつぶあん」を9月1日から発売する。「感動あんぱん」は、昨年4月のリニューアル発売からシリーズ累計出荷数440万個を突破した人気商品とのこと（7月末時点）。今回発売する秋限定の本商品は、北海道十勝産あずきに甘栗を混ぜ込んで炊き上げた”栗入りつぶあん”をたっぷりと詰め込みました。「感動あんぱん」シリーズ