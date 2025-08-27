佐々木は今回の登板で「速球の球速も向上」したという(C)Getty Imagesまだ完全復活には至っていない。現地時間8月26日、右肩痛で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希は、傘下3Aオクラホマシティの本拠地メンフィス戦で3度目のリハビリ登板に臨んだ。3回2/3で計75球を投げ、5安打3失点、4三振2四球という内容。初回一死一、三塁から右犠飛で先制点を献上すると、4回二死から3連打と四球で4者連続出塁を許し、