早田は3回戦で孫穎莎に敗れた(C)Getty Images8月14日から8月24日までの日程で行われた「ヨーロッパスマッシュ」（スウェーデン）では、中国勢が5種目中3種目を制した。日本勢は優勝ゼロに終わっており、その中で、女子シングルス、女子ダブルスでは中国選手に敗れる試合が相次いだ。【動画】「なんていう勝ち方だ」橋本帆乃香が王芸迪を撃破！カットマンの真骨頂を見せつけたラリーシーンを見る女子シングルスでは3回戦で