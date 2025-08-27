記録的な暑さの中、農家が懸命に育てたコメの検査が進んでいます。新潟市のJAでも27日から新米の検査が始まりました。暑さや水不足の影響が心配されていましたが、主食用米はすべて『一等米』でした。 新潟市西蒲区、JA新潟かがやきの倉庫に並んだ新米のコメ袋。27日に検査したのは、早生品種の「ゆきん子舞」や酒米の「五百万石」など約31tです。検査員がサンプルを抜き取り、水分量や色・粒が整っているかなどを調べました。