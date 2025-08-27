中学生が夏休みに、社会や仕事の魅力に触れました。 長崎スタジアムシティで店舗での実演販売の体験が行われました。 （中学生） 「いらっしゃいませ」 長崎スタジアムシティで行われた職場体験。 市内3つの中学校の生徒6人が、テレビショッピングで紹介した家電などを販売する店舗で、実演販売などに臨みました。 （中学生） 「水圧の力で汚れをとる」 高圧洗浄機のPRでは、初めての経験にとまどいな