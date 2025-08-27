フジパンは、「生ろぉる」「生くろわっさん」を9月1日からリニューアルする。「生セレクション」は“そのままでおいしい”をコンセプトに、生地のおいしさにこだわって開発されたシリーズとなっている。今回のリニューアルでは、「生ろぉる」の生地のくちどけと「生くろわっさん」の風味を改良し、生セレクションのコンセプトである生地のおいしさをより一層感じてもらえるとのこと。「生ろぉる」「生ろぉる」（第70回ジャパン・フ