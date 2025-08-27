―日本とEUが大規模衛星網の構築で協力、安全保障分野などでの利用拡大へ― 世界の主要国が軍備拡張や国防費増を加速させており、日本も防衛力の強化が急務となっている。レーダーや各種ミサイルの性能が向上していることを考えれば、海や空から侵攻するドローンや極超音速兵器など経空脅威への対応は待ったなし。そこでカギを握るのが、複数の 人工衛星を連携させて一体的に運用する「衛星コン