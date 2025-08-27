リンガーハットは、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」の新店舗として、「リンガーハット MARK IS 葛飾かなまち店」を9月3日にオープンする。「リンガーハット MARK IS 葛飾かなまち店」は、9月3日に開業する「MARK IS 葛飾かなまち」の3階のフードコート内にオープンする。JR金町駅から徒歩すぐ、駐車場台数は239台と車でのアクセスもよく、デイリーで気軽に立ち寄れる。席数は約450席あり、家族連れや地域の人々を中心に、