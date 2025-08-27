松木が確かな一歩目を踏み出した(C)Getty Imagesサウサンプトンの松木玖生が加入後初となるゴールを豪快に決めた。現地時間8月26日、カラバオカップ2回戦のノリッジ戦で松木は63分からピッチに立ち、勝利を決定付ける得点を記録した。2-0とサウサンプトンがリードして迎えた81分、相手陣内右サイドで味方からのパスを受けると身体を反転させ自らボールをゴール前へ運ぶ。ドリブルからPA手前でフリーの状態になると、迷わず左足