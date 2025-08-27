「PARM STYLE∞ チョコレート 糖質50％オフ（1本入り）」森永乳業は、口どけの良いコーティングとなめらかなアイスが同時にとろけ合う、大人のための上質なバーアイス「PARM（パルム）」（以降「PARM」）から、北海道エリア限定で発売している「PARM STYLE∞（パルムスタイル）チョコレート 糖質50％オフ（PARMチョコレート（1本入り）（2024年品）1本当たり比）（1本入り）」の販売エリアを拡大し、9月8日から、東北、関東甲信越