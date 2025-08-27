熊本市の大西一史市長への献金を巡る2回目の政治倫理審査会が開かれ、市民団体の代表たちが政倫審の開催を請求した理由などを述べました。 【写真を見る】個人献金の住所に“企業所在地”熊本市長の献金巡る2回目の政倫審 政治資金規正法は企業・団体による資金管理団体への献金を禁止しています。 しかし、市民団体は、大西市長の資金管理団体に個人名で献金した一部の人たちの住所が企業の所在地だったことから「事実上の企