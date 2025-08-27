厚労省などが入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関望まない妊娠を防ぐために性交後に服用する緊急避妊薬（アフターピル）を全国の薬局で販売する場合、厚生労働省は、使用年齢の制限を設けず、親の同意も不要とする方針を固めた。薬剤師の面前での服用は義務付ける。処方箋が不要な市販薬としての販売が検討されている。性交後72時間以内に飲むと妊娠を高確率で回避できる。2023年11月から16歳以上の女性を対象に、一部の薬