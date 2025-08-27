映画「シャッフル・フライデー」（9月5日公開）の特別試写会が27日、大阪市内で行われ、3時のヒロインがゲスト出演した。ゆめっち（30）福田麻貴（36）かなで（33）はすっかり映画の魅力にどはまりの様子で「キラキラ明るくておしゃれで、最後には泣いてしまいました」とPR。娘と母、祖母の3世代の登場人物が突然入れ替わってしまうコメディーで「もし、私が誰かと入れ替わるなら、相方2人のどっちかと変わりたい。かなでと2人で焼