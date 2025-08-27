河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【河北メイク】ゆきりん大人の秋ちょい色気メイク』を投稿。柏木由紀さんをモデルに、メイクを披露してくれました！中には使用したアイテムについて語る場面も。【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■マスカラ動画内で登場したのはこちら！upink/フェアリーカールマスカラ ロングブラック 税込1,100円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見