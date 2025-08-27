女児のバッグから水着を取り出し広げて眺めたとして、山形県教育委員会は２７日、県西部の庄内地域にある小学校に勤務する３０歳代の男性教諭を停職１年の懲戒処分にした。教諭は同日付で辞職した。県教委によると、教諭は６月中旬の放課後、学校の廊下の壁に掛けられていた女児１人の水泳バッグから水着を取り出して広げて見た。同僚の教員が目撃して発覚した。県教委の調査に対し、教諭は昨年７月にも２、３回、同様の行為