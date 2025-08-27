個人勢VTuberである結城さくなさんが、27日までに自身のエックスを更新。とあるコラボ企画を発表すると、ファンから「すごい」と絶賛が相次いでいる。【写真】結城さくなさんが告知した大型コラボにファンも驚き結城さくなさんは、2024年10月にデビュー。配信開始からわずか2カ月後にはチャンネル登録者数100万人を突破した大人気VTuberだ。今回の投稿では「すいぞくかん！」とコメントし、サンシャイン水族館とのコラボ『サン