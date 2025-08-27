メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市の将棋の藤井聡太七冠が王位戦七番勝負に連敗しタイトル防衛は次局以降に持ち越しとなりました 藤井七冠に永瀬拓矢九段が挑戦する今期の王位戦七番勝負は、26日から徳島市で第5局が行われました。 ここまで藤井七冠の3勝1敗で、第5局はタイトル防衛がかかっていました。 2日目は攻め合いになりましたが、互いに持ち時間を1時間半ほど余した午後3時半すぎ、藤井七冠が91手で投