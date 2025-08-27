【MLB】ドジャース 6−3 レッズ（8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）【映像】大谷、名将相手に“ニヤッ”挨拶ルーティーンの瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でレッズ戦にスタメン出場。第1打席に入る前、相手チームの監督にする恒例の挨拶がこの日も見られた。レッズとの3連戦のゲーム2でも大谷はリードオフマンとして登場。前日はノーヒットに終わっただけに、こ