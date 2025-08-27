メ～テレ（名古屋テレビ） 夏休みが終わるころに子どもの自殺が増える傾向にあることを受け、27日から相談窓口が強化されます。 全国の法務局では27日から9月2日までの1週間を「こどもの人権相談」の強化週間として、平日の受付時間を延長し、土日も相談に応じます。 さらに名古屋法務局では期間中、相談ダイヤル「こどもの人権110番」の受付人数を増やして対応します。 27日は保護者からいじめに関する相談などが