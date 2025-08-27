第一交通産業の創業者、黒土始さんが設立した財団が27日、地域に貢献した企業と団体を表彰しました。「黒土始賞」は、地域経済や福祉向上に貢献した中小企業や団体を表彰するもので、今回が3回目です。北九州市のタクシー会社、第一交通産業の創業者で、おととし101歳で亡くなった黒土始さんが2億円の私財を投じ創設しました。今回表彰されたのは、生活困窮者の自立を支援する認定NPO法人「抱樸（ほうぼく）」、水辺の清掃活