毎日の買い物などで見かけるお値段から世の中の動きを読み解いていくコーナー「きょうのお値段」。きょうは高級ブランド栗「飯沼栗」を使用した「ようかん1本1万4040円」。ひとつの“イガ”に実がひとつだけ入っているという飯沼栗。そのお味は…?