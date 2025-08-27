かつてはマニアックな世界線にあった「陰謀論」だが、ＳＮＳが日常に浸透した昨今は実社会にも影響を及ぼしている。選挙がネット空間に流布する真偽不明の情報に左右されがちなこともその一例だ。そのような時代を背景に、若い世代を中心に人気の高い都市伝説系YouTuberに発信者として留意している点について聞いた。 【写真】人気の都市伝説系YouTuber「コヤッキースタジオ」のとーや（左）とコヤッキー