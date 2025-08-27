28日（木）のポイントは「変わりやすい天気」です。晴れ間もありますが、湿った空気の影響で午後は天気の急変に注意が必要です。寒冷前線が九州北部を南下し、27日の九州北部は大気の状態が不安定になっています。局地的には雨や雷雨の所があり、夕方になって非常に激しい雷雨となった所もありました。日中の最高気温は34℃前後で、福岡市や太宰府市など所々で猛暑日になりました。福岡市では5日連続の猛暑日です。8月も終盤に入り