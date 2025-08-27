JR西日本 JR西日本によりますと、27日午後2時45分ごろ、赤穂線の日生駅に設置している雨量計が規制値を超えたため、備前福河と伊部の間で速度を落として運転しました。 その後雨が落ち着き、線路の安全確認ができたため、午後4時36分から通常速度で運転しています。 JR赤穂線は、西大寺～長船間で2本が運休した他、8本に最大45分の遅れが出て約1500人に影響が出ました。