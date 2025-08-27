お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が26日放送の「ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」（火曜深夜1・35)に出演。意外な一面を告白した。ケンコバは自身のことについて「しんどい生き方をしていると思います」と話し始め、その理由を「意外と思わせなくないなってのがあって、多分こういうことを選ぶんやろうなという風に生きてしまっている節がある」と明かした。例えば「カレー屋に行ったら激辛頼みますし。スパゲッ