現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で朝田家の三女・メイコを演じている原菜乃華は、初恋相手が『アンパンマン』のしょくぱんまんだという。原にインタビューし、しょくぱんまんへの思いや『アンパンマン』の思い出などを聞いた。連続テレビ小説『あんぱん』メイコ役の原菜乃華112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモ