人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）行動は自分のテリトリー内で。行動範囲を広げるのは控えて。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）親孝行が運気アップのカギ。話し相手になるのもおすすめ。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）周囲から浮きやす