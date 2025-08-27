ドルトムンは27日、チェルシーからU−20アルゼンチン代表DFアーロン・アンセルミーノがレンタル加入することを発表した。レンタル期間は2026年6月30日までで、背番号は「28」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、契約に買い取りオプションは付随していないようだ。ドルトムントは今夏の移籍市場でチェルシーからU−21イングランド代表MFジョーブ・ベリンガムや同MFカー