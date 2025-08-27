【モデルプレス＝2025/08/27】SixTONESの松村北斗が8月27日、映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開）完成報告会に出席。共演者が自身のファンであることを知る場面があった。【写真】松村北斗ファンの俳優◆松村北斗、共演者からの告白に驚き約500人のオーディションから、主人公・遠野貴樹（松村）の幼少期役に選ばれた子役の上田悠斗。演技初挑戦となった本作の出演について「すごい怖くて。『初めてなのにやっていいのか