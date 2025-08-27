アメリカの関税引き上げによる県内経済への影響を話し合う県の会議が開かれ、県内企業へのアンケートで「マイナスの影響が生じている」と４割近くが回答したことが分かりました。アメリカと日本の相互関税は当初の24パーセントから15パーセントに引き下げられました。県内の経済、産業、金融などの団体の代表者が出席したきょうの会合で北陸経済研究所は、引き下げによる県内の影響額は425億円から274億円に減少