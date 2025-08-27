女優の安西星来が、26日に都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)の学校プレミアに登壇。スタイルが際立つ衣装で魅了した。安斉星来安斉は、美しいデコルテと背中が印象的なチェック柄の衣装で登場。スラリとしたスタイルがひときわ目を引き、学生から思わず「スタイル良すぎる!」という声も上がっていた。イベントでは“青春”をテーマにトークが展開。安斉は自身の学生時代をこう振り返った。「私は、当時